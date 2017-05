Primo maggio, tutto pronto per il concertone: in campo tremila agenti

Anche quest'anno migliaia di persone seguiranno in piazza San Giovanni il concerto del primo maggio organizzato dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Il via è fissato per le 14 fino alle 24 per 10 ore filate di musica e parole con la consueta diretta Rai. Ingenti le misure di sicurezza predisposte per l'occasione: quasi tremila agenti delle forze dell'ordine saranno impegnate in centro città nelle ore del concerto, con sedici varchi presidiati nei pressi della piazza, aperti fin da metà mattinata.

Trasporti

Durante la giornata il trasporto pubblico seguirà l'orario di un normale giorno festivo. Non sarà prevista alcuna interruzione, per garantire la mobilità: il servizio delle linee della metro A, B e C sarà prolungato fino all'1.30 del mattino (ora di partenza dell'ultima corsa dai capolinea) per consentire il deflusso dal concerto in piazza San Giovanni; rispetteranno l'orario di un normale giorno festivo anche le ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Come ogni anno, la manifestazione comporta modifiche al traffico e al trasporto pubblico. Chiusa la fermata della metro A San Giovanni e modificati i percorsi delle linee bus 16 51 81 85 87 360 590 673 792 218 665, delle linee tram 3 e 8, e dei bus notturni N1, N10 Circolare, N11 Circolare, N28. Gli organizzatori consigliano di utilizzare le uscite della metro A Manzoni o Re di Roma. Chiusa al traffico la zona compresa tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni e via Emanuele Filiberto.

Piano sicurezza

Per motivi di sicurezza, comunica l'azienda capitolina dei rifiuti (Ama), ieri sera è scattata la rimozione di oltre 60 cassonetti da piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto, viale Carlo Felice, via Domenico Fontana, via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano. I contenitori saranno riposizionati nelle sedi abituali già dalla mattinata di martedì (2 maggio). Per il concerto Ama metterà in campo una task force dedicata composta complessivamente da 150 operatori e 50 mezzi (spazzatrici, lavastrade, furgoncini tipo CR, bilici, compattatori, pale meccaniche, officina mobile).

Piano bonifica

Subito dopo la conclusione del concerto avranno inizio le operazioni per rimuovere dalla piazza e dalle strade limitrofe i rifiuti accumulati (cartacce, bottiglie, ecc.) in modo da garantire nel minor tempo possibile la riapertura della regolare viabilità nelle vie coinvolte (piazzale Appio, via Emanuele Filiberto, piazza San Giovanni, via Carlo Felice). Gli interventi di pulizia andranno avanti per tutta la notte e proseguiranno fino a quando non saranno state ripristinate soddisfacenti condizioni di decoro in tutta l'area interessata. Squadre Ama effettueranno interventi mirati di pulizia anche nell'area verde antistante la Basilica di San Giovanni in Laterano, compresi i giardini di via Carlo Felice. Dalle 5 di mattina, poi, tutta l'area verrà sottoposta ad operazioni di disinfezione e sanificazione.