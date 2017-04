In centinaia a Mentana per il raduno dei Jack Russel Terrier

Tutti pazzi per i Jack Russel Terrier! Il piccolo cacciatore originario dell'Inghilterra, abilissimo ad introdursi nelle tane selvatiche, è una delle razze più amate anche per la sua vivacità. Questo piccoletto tutto coccole e simpatia, sarà il protagonista della seconda edizione di "Jack Caput Mundi", il raduno che il 30 aprile vedrà centinaia di appassionati affollare il centro cinofilo di via Monginevro a Mentana.

Promotori dell'iniziativa Mirko Tomasetto e Ramona Cusma, fondatori dell'associazione cinofila "Jack Russel Terrier Italia" con sede a Torri del Benaco in provincia di Verona, che hanno sentito l’esigenza di riunire il popolo dei Jack Russel Terrier con lo scopo di coinvolgere la numerosa comunità di estimatori sparsi in tutta Italia. Madrina di questa edizione sarà l’attrice Adriana Russo, innamorata dei cani e soprattutto del suo Devil, un bellissimo esemplare di boxer. Dalle 10 al tramonto i partecipanti potranno cimentarsi nell'agility, nel Coursing, nel Disc dog e nel rally obedience grazie all'ausilio degli istruttori specializzati. Expo amatoriale con la presenza di Sergio Nasti. Un pomeriggio speciale da vivere all’aria aperta con il proprio quattrozampe per condividere emozioni e giochi, da fare rigorosamente insieme.