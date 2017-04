Cadavere crivellato trovato in strada a Castel San Pietro Romano: si indaga per omicidio

Il corpo di un uomo senza vita e crivellato di colpi è stato trovato stamattina per strada nel comune di Castel San Pietro Romano, vicino a Roma. L'allarme è scattato poco dopo le 7 ma il cadavere, riverso sul ciglio della strada all'incrocio tra via Soldati e via Tende, non è stato ancora identificato: dai primi accertamenti si tratterebbe di un giovane fra i 30 e i 40 anni. Sul corpo della vittima numerose ferite da colpi d'arma da fuoco: i carabinieri di Palestrina e del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati indagano per omicidio.