Choc a Roma, si lancia dal ponte della Musica davanti ai passanti e muore

È una storia triste quella di questa mattina così grigia e piovosa. Una storia che una testimone, ancora sotto choc, ha visto solo a metà, non potendo far nulla per impedirne il finale tragico che da lì a pochi secondi si sarebbe consumato alle sue spalle. Un uomo romano, le cui genialità saranno rese note solo quando i familiari verranno avvisati, si è buttato dal ponte della Musica alla vigilia del suo sessantunesimo compleanno. A chiamare i carabinieri della stazione Trionfale, corsi sul posto, proprio la testimone che fino al tonfo sordo avvertito a poca distanza, stava passeggiando con lui. "Camminavamo molto vicini - ha raccontato - io a un certo punto l'ho superato, sono andata avanti qualche passo. Non potevo immaginare. Quando ho sentito quel rumore mi sono voltata di scatto, ma quell'uomo ormai non c’era più".