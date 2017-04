Tredicenne investito in via Cortina d'Ampezzo

È stato investito da un'auto mentre attraversava la strada dopo essere sceso dall'autobus. Così un 13enne è finito al Policlinico Gemelli, in codice rosso, dopo essere stato soccorso dalla conducente della macchina che lo aveva investito poco prima delle 16 all'incrocio fra via Brunico e via Cortina d'Ampezzo. Sul posto gli agenti del XV Gruppo della Polizia locale di Roma per i rilievi.