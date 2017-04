Stadio della Roma, sopralluogo della Raggi a Tor di Valle

Sopralluogo a sorpresa del sindaco di Roma, Virginia Raggi, sull'area di Tor di Valle dove dovrebbe sorgere il nuovo Stadio della Roma. Poco dopo l'ora di pranzo, il sindaco, approfittando della vicinanza geografica con la sede dell'assemblea degli azionisti di Acea in via dell'Equitazione, si è recata a vedere lo stato dei luoghi. Si tratta di una prima assoluta, dato che la Raggi non era mai stata sul posto.