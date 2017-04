Appartamento in fiamme a Ostia: mamma e tre bambini finiscono in ospedale

L'allarme è scattato poco dopo le 18 quando in via dell'Appagliatore 94, a Ostia, sul litorale romano, un appartamento ha preso fuoco a causa di un corto circuito partito dal frigorifero. Inutili i tentativi dell'inquilina della casa in fiamme di spegnere il rogo che si è propagato velocemente in tutta l'abitazione e negli appartamenti adiacenti: all'ospedale Grassi sono finiti per intossicazione una mamma e tre bambini, vicini di casa della donna che invece ha riportato ustioni a entrambe le mani. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia.