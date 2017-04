Quartiere Trieste, 19 motorini e un'auto in fiamme

Fiamme sono divampate la scorsa notte tra via Agri e via Adige, nel quartiere Trieste. A quanto si è appreso, nel rogo, divampato poco dopo le 3, sono bruciati 19 motorini e un'autovettura mentre altre cinque sono andate parzialmente distrutte. Rimasti danneggiati dall'incendio anche un portone condominiale e la serranda di un'attività commerciale. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, un'autobotte e i carabinieri della stazione Roma Salaria. I pompieri hanno spento l'incendio che si era sviluppato lungo la via evitando il coinvolgimento di altri mezzi. L'intervento è terminato intorno alle quattro. Indagini sono in corso per verificare le cause dell'incendio. I cittadini hanno postato sui social network le immagini del rogo.

Moto e motorini in fumo, una macchina coinvolta, e la facciata di un condominio rifatta appena un anno fa e ora da rifare