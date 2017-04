"C'è uno straniero in strada con un fucile", verifiche a Prati

Un giovane di colore con un fucile è stato segnalato in via Plinio in zona Prati. Sul posto la polizia di Stato dei commissariati Aurelio, San Pietro e Borgo. Verifiche sono in corso sull'attendibilità della segnalazione, giunta intorno alle 11.20. L'uomo avrebbe un cappello blu e uno zaino verde ed è stato visto camminare in strada impugnando il fucile. Da chiarire anche se si tratti eventualmente di un'arma giocattolo. Finora non sono emersi riscontri alla segnalazione.

Alcune persone sono state controllare ma allo stato non risultano riscontri. A quanto riferito, però sono giunte altre segnalazioni che riferiscono della presenza del giovane. Alcuni, però, riferiscono che sia "armato" di un bastone, altri di un fucile. Avrebbe un cappello blu e uno zaino verde. Da chiarire comunque se si tratti di un'arma giocattolo.