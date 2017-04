Appartamento in fiamme a Civitavecchia, bimbo di otto anni ustionato

Incendio in un appartamento in via Nicola Mori 2 a Civitavecchia. Le fiamme sono divampate al primo piano di un edificio di otto piani. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco che ha provveduto a spegnere l'incendio che si era sviluppato nella cucina. Secondo quanto si apprende i pompieri hanno soccorso un bambino di circa otto anni, rimasto ustionato nella parte superiore del corpo, e consegnato alle cure del personale del 118. Il bimbo è stato poi trasportato all'ospedale di Civitavecchia. Sul posto anche Carabinieri e Polizia di Stato.