Una sigaretta sui rifiuti: incendio in un cortile di via del Corso. Evacuato il palazzo

Fiamme sono divampate nel cortile di un condominio in via del Corso 71. E' accaduto intorno alle due della scorsa notte. Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco, un'autobotte, il carro autoprotettori, il Capo Turno Provinciale, i carabinieri del nucleo radiomobile e quelli della Compagnia Roma Centro. Il palazzo, di complessivi cinque piani fuori terra, ospita anche un bed and breakfast.

Il personale dei pompieri, prontamente intervenuto, ha provvedendo a spegnere l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme che avevano coinvolto l'interno di un negozio di abbigliamento e di un appartamento ad uso bed and breakfast. Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme, a scopo precauzionale, è stato evacuato l'intero stabile: sei ospiti del b&b e quattro condomini.

Stando alle prime verifiche, sembra che le fiamme siano divampate a seguito di una sigaretta accesa che sarebbe stata gettata su rifiuti presenti nel cortile condominiale. Dopo la bonifica e messa in sicurezza dei locali interessanti dall'incendio, i condomini venivano fatti rientrare nei loro alloggi. A quanto riferito non ci sono persone ferite o intossicate. L'intervento è terminato intorno alle sei.