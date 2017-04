Roma, stop alle auto sull'Appia Antica: varchi entro l'estate

E' in arrivo una rivoluzione della viabilità sull'Appia Antica: stop alle auto private nell'antica strada che arriva fino al cuore di Roma. "Stiamo per chiudere una Conferenza dei servizi che vedrà l'istituzione di varchi sull'Appia Antica - ha annunciato l'assessore capitolino alla Mobilità Linda Meleo, intervistata da Elive Roma Tv - Potranno passare su via Appia Antica solo i mezzi pubblici, taxi e Ncc. Questo per ridurre drasticamente il traffico dell'auto privata. Non possiamo più ammettere che auto private possano passare in maniera incondizionata in un parco archeologico a cielo aperto".

Alla domanda sui tempi di entrata in vigore dei varchi la Meleo ha risposto: "Secondo me per l'estate avremo concluso questa operazione".