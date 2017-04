Si stacca una lastra di marmo e colpisce una turista, paura in piazza Vittorio

Precipita una lastra di marmo e finisce in testa a una turista americana. Paura a piazza Vittorio poco dopo le 18 di ieri quando un pezzo di marmo si è staccato dai portici, all'altezza del civico 110 colpendo la donna di 49 anni. Trasportata all'ospedale San Giovanni con una profonda ferita, è stata dimessa stamattina con otto giorni di prognosi. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile e della compagnia piazza Dante per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e predisporre la messa in sicurezza dell'area.