Si fa un selfie sul ponte Sublicio e precipita nel fiume Tevere

Si stava scattando una foto seduta sul parapetto di ponte Sublicio ma ha perso l'equilibrio ed è precipitata nel fiume Tevere. Così un selfie si è trasformato in un incubo per una turista in viaggio nella Capitale. La donna, finita nell'acqua, è stata soccorsa immediatamente dai vigili del fuoco e dalla polizia fluviale, poi accompagnata in ospedale. A dare l'allarme un passante.