Primavalle, bimba di 3 anni finisce in ospedale dopo le botte: arrestata la mamma

Urla e pianti disperati in un appartamento a Primavalle. Quando sono arrivati in via Angelo Fava i poliziotti hanno trovato una bambina di tre anni con ferite e lividi su tutto il corpo: a picchiarla, secondo la testimonianza di un coinquilino ascoltato dagli agenti, sarebbe stata la mamma, un'italiana di 21 incensurata e ospite nell'abitazione. La piccola è stata trasportata all'ospedale Gemelli: non è in gravi condizioni ed è stata affidata ai servizi sociali. La donna è stata arrestata con l'accusa di percosse su minore mentre l'uomo che la ospitava in casa deve rispondere di omissione di soccorso.