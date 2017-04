I carabinieri riportano a casa il chiwawa scomparso

La storia non ha i contorni della cronaca spietata e violenta della Roma criminale. Niente banditi né assassini. Stavolta nella rete dei carabinieri c'è finito un cagnolino che da due settimane era scappato di casa, con grande dolore della sua anziana padrona. È una storia a lieto fine, che riconcilia gli animi in questi giorni di festa il ritrovamento, stamattina, di Arturo. Il chiwawa era scomparso dalla zona di Piramide il 31 marzo scorso. La sua proprietaria, sola e affezionatissima al cagnolino, aveva immediatamente denunciato ai carabinieri della stazione Aventino che, con grande sensibilità, hanno avviato le ricerche. A trovarlo in zona Colosseo, senza collare ma in buone condizioni, due militari che lo hanno portato in caserma. Riconosciuto dall’anziana in lacrime, ancor prima della conferma del microchip, è tornato a casa pronto per la domenica di Pasqua tra coccole e croccantini.