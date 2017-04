Terrorismo, Roma blindata a Pasqua

Sarà una Pasqua sotto stretta sorveglianza quella di Roma, con allerta antiterrorismo ai massimi livelli. Ieri si è tenuto il tavolo tecnico della questura per coordinare, insieme a tutti i responsabili delle forze dell'ordine, le misure da applicare nei prossimi giorni. Durante l'incontro sono stati illustrati i dispositivi di sicurezza messi a punto con le ordinanze di servizio firmate in mattinata dal questore Guido Marino. Il piano prevede oltre 5mila tra agenti e militari delle forze dell'ordine impegnati nel fine settimana in varie zone, a cominciare dall'area del centro dove domani si terrà la Via Crucis. In vigore il divieto di trasporto di merci esplosive o pericolose, e di sorvolo aereo sul centro della città. L'allerta antiterrorismo si è ulteriormente alzata a seguito dei recenti attentati in Europa e tutte le forze dell'ordine contribuiscono ai controlli per garantire adeguati standard di sicurezza in città.

In campo specialisti della polizia e dell'Arma, con squadre di artificieri e unità cinofile anti-esplosivo, che hanno il compito di bonificare tutte le zone interessate dalle principali iniziative. Al lavoro anche tiratori scelti e decine di operatori nella sala operativa della questura collegata alle telecamere di sorveglianza che riprendono 24 ore su 24 gli obiettivi considerati sensibili. L'area del Colosseo è interamente sottoposta al piano di video-sorveglianza curato dalla polizia scientifica.

In vista della via crucis di domani, la questura ha provveduto a delimitare due aree di sicurezza concentriche nei pressi del Colosseo: costituita per l'occasione un'area dedicata ai partecipanti della cerimonia, che sarà a sua volta circondata da una seconda grande area pedonale, che dall'Anfiteatro Flavio arriva a piazza Venezia, e da via Cavour giunge in via dei Cerchi. Dalle 13 di domani sarà chiusa la fermata della metro Colosseo e otto varchi, quattro di "prefiltraggio" e quattro di "filtraggio", garantiranno l'accesso alla zona dell'evento religioso cui parteciperà Papa Francesco. Al piano di mobilità sarà fornito supporto dalla polizia di Roma Capitale che dovrà gestire, per ridurre i disagi, le limitazioni al traffico necessarie per lo svolgimento della via crucis e gli altri eventi del fine settimana.