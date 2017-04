Pappano suona in aeroporto, esibizione tra i passeggeri di Fiumicino

Saranno circa 700 mila, secondo le stime, i passeggeri in transito all'aeroporto di Fiumicino in occasione dell'esodo di Pasqua. La maggior parte dei viaggiatori, secondo le previsioni di Aeroporti di Roma, si muoverà su destinazioni europee. Tra le mete preferite la Spagna, la Svizzera e il Regno Unito. Attese buone performance anche dalle destinazioni di lungo raggio, che beneficeranno delle varie novità che negli ultimi mesi sono partite da Fiumicino, tra cui le nuove rotte per il Centro/Sud America e l'importante sviluppo dell'Estremo Oriente, grazie ai mercati della Cina e della Korea.

"L'aeroporto di Fiumicino è pronto, con tutti servizi predisposti, per accogliere nel migliore dei modi i tanti viaggiatori in partenza ed arrivo" ha detto l'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Ugo de Carolis - circa 700 mila passeggeri transiteranno in questi giorni di festività ed il doppio concerto straordinario, assai apprezzato, del direttore principale dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il maestro Antonio Pappano, è stata una sorpresa che abbiamo voluto dedicare ai viaggiatori, un viatico a festeggiare la Pasqua in maniera inedita e piacevole".

E proprio Pappano ha voluto sottolineare, al termine delle esibizioni, applaudite a più riprese e con richieste di bis da parte dei passeggeri, "l'importanza della musica nella vita quotidiana: suonare in un aeroporto, e Fiumicino da tempo ha messo a disposizione dei pianoforti, è una geniale e valida intuizione perché offre ai tanti passeggeri un momento piacevole in cui poter superare lo stress di tutti i giorni, apprezzando proposte musicali di grandi autori e talenti. È la seconda volta che mi esibisco a Fiumicino, un onore ed un momento bellissimo".