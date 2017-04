Finisce sotto il trattore e muore: tragedia in via dell'Imbrecciato

Questa mattina alle 10.20 i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell'Imbrecciato 191 per tentare di salvare un italiano di 62 anni rimasto incastrato sotto un trattore: inutili i soccorsi e il lungo tentativo di rianimazione per la vittima morta a causa dei gravi traumi. Sul posto un carro sollevamenti e un'autogru.