Stop a Uber in Italia, i taxi vincono il ricorso

Stop a Uber in Italia. Il Tribunale di Roma ha ordinato il blocco, entro 10 giorni, dei servizi offerti dal gruppo Uber in Italia con le app Uber Black, ovvero le berline nere con l'autista che girano a Milano e nella Capitale e le analoghe Uber-Lux, Uber-Suv, Uber -X, Uber -XL, UberSelect, Uber-Van. È stato accolto un ricorso delle associazioni di categoria dei tassisti per concorrenza sleale.

Il Tribunale di Roma ha inibito a Uber di "porre in essere il servizio di trasporto pubblico non di linea con l'uso della app Uber Black e di analoghe app. Immediata la reazione di Uber: "Faremo appello contro questa decisione, basata su una legge vecchia di 25 anni e che non rispecchia più i tempi, per permettere a migliaia di autisti professionisti di continuare a lavorare grazie all'app di Uber e alle persone di avere maggiore scelta".