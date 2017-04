Il Tempo sale in cattedra

I ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Fiano Romano, in via Tiberina 73, hanno assistito alla lezione di giornalismo tenuta da un pool di professionisti del settore. Per Il Tempo, tra i quotidiani più letti nella zona, è intervenuto Antonio Angeli (nella foto a destra, con Marco Castoro in rappresentanza de Il Messaggero).

Numerose le domande durante la seguitissima lezione, durante la quale sono stati toccati i temi principali dell'informazione e della diffusione delle notizie. Tra queste le differenze tra i diversi tipi di informazione: carta stampata, radio, tv, Internet e sull'etica giornalistica.

I bambini, supportati dagli insegnanti, si sono dimostrati molto informati e curiosi di conoscere i particolari del mondo dell'informazione e della stampa, dai caratteri mobili di Johannes Gutenberg al mondo di Internet.