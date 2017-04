Al via Romics: da Gundam a Batman ecco le star del fumetto e dell'animazione

Da domani al 9 aprile torna Romics, la grande rassegna internazionale alla Fiera di Roma sul fumetto, l'animazione, i games, il cinema e l'entertainment. Quattro giorni di kermesse ininterrotta con eventi, incontri e spettacoli: un programma ricchissimo che si tiene in numerose sale in contemporanea, con oltre 200.000 visitatori ad ogni edizione. Visitando i numerosissimi stand all'interno dei padiglioni della Fiera, si potranno trovare tutte le novità, le grandi case editrici, le fumetterie, i collezionisti, i videogiochi, i gadget e incontrare moltissimi autori ed editori

"Romics presenta le stelle del fumetto e dell'animazione,in questa edizione vengono assegnati ben cinque Romics D'Oro, il prestigioso riconoscimento di Romics ai grandi autori Internazionali - racconta Sabrina Perucca, Direttore Artistico di Romics- cinque eccellenze da mondi creativi straordinari: Yoshiyuki Tomino, uno delle istituzioni dell'animazione giapponese protagonista di un periodo storico che ha visto l'esplodere di una creatività e di un fermento artistico nel settore manga e anime di impatto assoluto, prima in Giappone e poi in tutto il mondo. Tomino ci porterà nel fantastico mondo di Gundam e dei real robot. Sharon Calahan, storica direttrice della fotografia della Pixar Animation/Disney che ha lavorato in Toy Story, Il viaggio di Arlo, A Bug's Life, Toy Story 2, Ratatouille e Alla ricerca di Nemo. Giuseppe "Cammo" Camuncoli matita che ha dato vita a saghe pubblicate anche negli USA e che lavora non-stop per DC Comics e Marvel su titoli quali Hellblazer, Batman, X-Infernus, Wolverine & The X-Men, Batman Europa e Amazing Spider-Man. Attualmente è al lavoro su All-Star Batman. Matteo Casali sceneggiatore conteso dalle più grandi editrici internazionali; Igort, uno dei più grandi maestri del fumetto e dell'illustrazione internazionale.

Questa edizione omaggerà il genio degli effetti speciali Carlo Rambaldi con una mostra che ripercorre le fasi ideative e creative delle sue amatissime creature, tra cui E.T. Altro grande ospite,già Romics d'Oro, Leo Ortolani, che nel corso della manifestazione annuncerà finalmente il suo prossimo progetto Top secret, che seguirà l'attesissimo finale di Rat-Man previsto a settembre.Un altro grande ospite dal Giappone: Naohiro Ogata, la sua filmografia include: Kekkaishi, Tales of the Abyss, Inuyasha: The Final Act, Mobile Suit Gundam UC, Gundam Reconguista in G e Mobile Suit Gundam Thunderbolt: December Sky.

Grandi mostre distribuite su due padiglioni, dedicate al fumetto, ai Romics D'Oro, al cinema e all'illustrazione: la grande celebrazione dei Robot della serie Gundam, Rambaldi e le sue creazioni, l'omaggio ai 75 anni dell'eroina Wonder Woman, i progetti che hanno visto protagonisti Camuncoli e Casali; le illustrazioni di Sharon Calahan per i film della Pixar, il percorso dedicato a tutti i libri iscritti al Concorso libri a fumetti. Tra gli ospiti speciali si segnala la partecipazione dell'astronauta Paolo Nespoli, che sarà presente a Romics per un evento speciale coordinato dall'Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea. C'era una volta Cocco Bill: i sessant'anni del pistolero di Jacovitti. A Romics la celebrazione dell'amatissimo personaggio.L ega Prima Romics, le fasi finale del campionato italiano di League of Legend, organizzato da Romics in collaborazione con GEC- Giochi Elettronici Competitivi. Un grande appuntamento e una novità per tutti gli appassionati e collezionisti delle Figurine Panini. Tra gli appuntamenti protagonisti di Romics si conferma uno dei più attesi quello con l'universo Cosplay, con le ospiti d'eccezione Giada Robin e le cosplayer danesi Sorine e Carina. Celebrazioni anche per Dylan Dog: 30 anni di incubi (con la proiezione del documentario distribuito da Studio Universal).

In occasione della XXI edizione, Romics ospita alcuni degli YouTuber più amati.Giunge alla sua terza edizione l'attesissimo appuntamento con la musica coreana, il K-pop Contest Italia Special Romics. In occasione della XXI edizione di Romics, Poste Italiane Filatelia presenta uno speciale minifolder: due cartoline d'autore con francobollo e annullo filatelico realizzato per il Festival. Lo spettacolo continua con Romics Gran Galà del Doppiaggio, consolidato appuntamento giunto quest'anno alla sua XIV Edizione.