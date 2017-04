Ragazzo finisce sui binari a Castro Pretorio, bloccata la metro B

La metropolitana della linea B è stata interrotta a causa della caduta di un passeggero di vent'anni sui binari alla stazione di Castro Pretorio. Il servizio è stato sostituito dai bus nella tratta tra Basilica San Paolo e Monti Tiburtini con inevitabili ripercussioni sul traffico cittadino della zona. La circolazione è sgata riattivata sull'intera linea solo dopo le 12.

Il ventenne è arrivato morto al pronto soccorso dell'Umberto I. Dalle indagini sembra che il giovane si sia lanciato sotto il treno della metro B volontariamente. Per lui, intubato e portato in condizioni disperate in ospedale, purtroppo non c'è stato niente da fare. Sulla vicenda indaga la polizia.