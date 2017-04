Scippa gli orecchini e perde il cellulare: arrestato ladro maldestro

Un maldestro ladro di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Montespaccato dopo aver smarrito il telefonino durante uno scippo ai danni di una donna in piazza Clemente XI. L'uomo aveva derubato degli orecchini una donna di 66 anni e e si era dato alla fuga per le vie limitrofe. Ma qualcosa è andato storto, perché lo scippatore non si è accorto di aver perso il cellulare. È rimasto senza parole quando poco dopo si è ritrovato i carabinieri a casa per arrestarlo. I militari hanno anche recuperato gli orecchini appena rubati e li hanno restituiti alla vittima.