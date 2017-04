E' partita sotto un cielo nero di pioggia la Maratona di Roma. A dare il via, in fascia tricolore, la sindaca Virginia Raggi. "Auguriamo a tutti gli atleti, tantissimo divertimento. Che vinca il migliore, anzi che vincano i migliori, perché ci sono tante gare. Noi siamo qui. Roma offre il suo spettacolo più bello, tra l'altro quest'anno c'è il patrocinio dell'Unesco. In bocca al lupo a tutti", ha detto la sindaca. Dal punto di vista sportivo la gara ha visto un assoluto dominio etiope: tra gli uomini ha vinto Shura Kitata Tola con il tempo di 02h07'30'', davanti ai keniani Dominic Ruto (2h09'10'') e Bejamin Bitok (2h09'16''). Nella corsa femminile si è imposta Rahma Tusa Chota (2h27''21), già vincitrice della scorsa edizione, che ha staccato di oltre quattro minuti le connazionali Mestawot Tadesse Shankutie (2h31'41'') e Abeba Tekulu Gebremeskel (2h32'08'') Quanto agli italiani, tra gli uomini il migliore è stato Ahamed Nasef, settimo in 2h16'40'', con Carmine Buccilli ottavo (2h19'35'').

Il campione paralimpico Alex Zanardi vince la sua sesta maratona di Roma nella gara handbike con il tempo di 1h10'06'', soltanto 50'' in più rispetto al suo record del 2016 e nonostante un temporale che ha condizionato oltre metà della sua gara. "Sono felicissimo, correre qui è un privilegio e ROMA mi porta fortuna. Stavo andando più veloce dello scorso anno fino a metà gara, poi il temporale mi ha costretto a rallentare, ma sono comunque contento della mia prestazione".

Sono oltre 16mila i runner da 131 nazioni che partecipano all'edizione numero 23 della Acea Maratona di Roma mentre decine di migliaia parteciperanno alla Fun Run di 4 chilometri. Partenza e arrivo della Maratona sono in via dei Fori Imperiali, mentre la non competitiva - partenza sempre da via dei Fori Imperiali - si concluderà al Circo Massimo. I primi a partire sono stati gli handbiker alle 8.30. Il tempo limite per chiudere la Maratona è di 7 ore e mezza.

La Maratona di Roma interessa buona parte del centro storico della Capitale e non pochi sono i disagi per cittadini e automobilisti con numerose zone della città precluse al traffico e limitazioni e sospensioni di bus e mezzi pubblici. Il Comando Generale della Polizia Locale ha previsto l'impiego di circa 600 agenti mentre saranno impiegati circa 170 volontari della Protezione Civile nell'area compresa tra Lungotevere Sangallo e Piazza Monte Grappa. Il percorso di gara comporterà chiusure alla circolazione stradale a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 16.30.