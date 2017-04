Stadio della Roma, ecco la delibera della Raggi

Due vincoli: questo il motivo addotto dal Campidoglio come ragione tecnica per procedere alla modifica del pubblico interesse sul progetto dello stadio della Roma. E un piccolo giallo: una doppia versione della delibera che, per una parte del pomeriggio, circola fra gli addetti ai lavori. Andiamo per ordine.

LA NUOVA DELIBERA DI INDIRIZZO

Giovedì pomeriggio la Giunta capitolina vara la delibera di indirizzo che dà al Dipartimento Urbanistica mandato di rivedere il pubblico interesse sul progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle. In dieci pagine la Giunta Raggi, dopo aver ripercorso l'iter di formazione della vecchia delibera riportandone anche i punti principali sui quali era stato ancorato il pubblico interesse, e tutto l'andamento della Conferenza di Servizi in Regione, entra ne vivo delle vicende nelle ultime settimane.

TROPPO POCO TEMPO

"Il ristretto tempo decorrente dalla presentazione dello schema di convenzione (trasmesso dai proponenti alla Regione il 20 gennaio)... non ha permesso al Comune di svolgere una compiuta...

