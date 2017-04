C'è la maratona di Roma, ecco come muoversi tra deviazioni e linee bus soppresse

In occasione della 23a Maratona di Roma, che si terrà domani, il Comando generale della Polizia Locale ha previsto l’impiego di circa 600 agenti al fine di garantire il corretto svolgimento dell’evento sportivo e limitare al massimo i disagi per automobilisti e residenti. Saranno altresì impiegati circa 170 volontari della Protezione civile di Roma Capitale, dislocati nell’area compresa tra lungotevere Sangallo e piazza Monte Grappa. Il percorso di gara comporterà chiusure alla circolazione stradale a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 16.30. Partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali.

COME AGGIRARE I DIVIETI

Sono previsti varchi di attraversamento presidiati in: Via Tomacelli/Via di Ripetta; Monte Brianzo-Zanardelli; Piazza Cinque Lune; Corso Rinascimento-Canestrari-Largo Sant'Andrea della Valle; Piazza Argentina; Piazza Gesù; Plebiscito/Astalli; Plebiscito/Piazza Venezia; Via del Corso/Montecatini; Via del Corso/Via dei Sabini; Via del Corso/Largo Chigi; Via del Corso/Via delle Convertite; Via del Corso/Largo san Lorenzo in Lucina Via del Corso/Largo Goldoni; Via del Corso/Via della Croce; Via del Corso/Largo Pontefici; Via del Babuino/Croce-San Sebastianello; Piazza Spagna/Via dei Condotti; Piazza Mignanelli/Via Propaganda; Due Macelli/Capo Le Case; Largo Tritone; Traforo/Via Nazionale; Magnanapoli; Via IV Novembre/Pilotta; Via IV Novembre/Santi Apostoli; Cesare Battisti/Piazza Venezia; Via Virgilio/Piazza Adriana; Sforza Pallavicini/Via Vitelleschi/Via Traspontina; Sforza Pallavini-Via Crescenzio-Via Terenzio; Via Lepanto/Giulio Cesare; Via Damiata/Via delle Milizie; Via Carlo Alberto Dalla Chiesa-Via Silvio Pellico; Via Barletta/Viale Angelico; Largo Paoli/Acciaioli.

CHIUSURE GIÀ DA OGGI

Il Comando generale ha reso noto che, già dalla serata di oggi saranno in vigore provvedimenti di divieto di sosta con rimozione, ed è già stata apposta segnaletica stradale mobile. Nello stesso tempo fin da oggi scatteranno le prime modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico di superficie. Dalle 22 alle 24, per l’allestimento delle strutture, sarà chiusa via dei Fori Imperiali tra largo Corrado Ricci e piazza Madonna di Loreto. Saranno deviate le linee 51-85-87-118. Dalle due di notte saranno chiuse via Celio Vibenna e via di San Gregorio, in direzione piazza di Porta Capena. La linea N2, in direzione Laurentina, sarà deviata in viale del Parco del Celio. Nella giornata di domani, dalle 7,45, verrà progressivamente chiuso al traffico il percorso di gara. Le riaperture si completeranno per le 17. Per quanto riguarda la metropolitana il servizio sarà regolare con la chiusura della stazione Colosseo da inizio servizio alle 17. I partecipanti alla Maratona o alla Stracittadina potranno viaggiare in metro gratuitamente, mentre al termine della gara il servizio è gratuito solo accedendo dalle stazioni Circo Massimo, Cavour e Lodi.

Anche quest’anno il Settore Emergenza della Croce Rossa di Roma è chiamato a supportare la protezione sanitaria della " Maratona di Roma 2017". Parallelamente ci sarà la Stracittadina "Fun run" che partirà sempre da via dei Fori Imperiali e si concluderà al Circo Massimo. L’evento sarà anche supportato da un posto di comando avanzato. I Posti di Soccorso saranno posizionati a Testaccio, Circo Massimo e via della Penna. Ambulanze schierate a Piazza del Popolo e ambulanza più automedica alla galleria che unisce via Nazionale e via del Tritone. La protezione sanitaria della "Fun run" è interamente assegnata a Croce Rossa di Roma, con un Posto di soccorso presente al Circo Massimo e 12 squadre appiedate.