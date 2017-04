Blitz antidroga a Tor Bella Monaca, sequestrato un arsenale

Una cantina trasformata in un vero e proprio deposito di armi e munizioni. È questo quello che hanno trovato e sequestrato gli agenti della quarta sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile della Questura di Roma a Tor Bella Monaca. Ieri mattina gli agenti hanno eseguito alcune perquisizioni in appartamenti e cantine adibiti a depositi di droga. E proprio in una cantina, al piano interrato di una palazzina popolare, hanno trovato quattro pistole, due fucili e 400 cartucce. Si trattava di una pistola revolver Smith & Wesson calibro 38, una carabina semiautomatica Ak 47 di nazionalità russa calibro 7,62x39, con caricatore e puntatore ottico di precisione, una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 e 11 cartucce 7,65, una carabina Beretta con caricatore e puntatore ottico di precisione, una pistola semiautomatica Beretta con annesso caricatore rifornito con otto cartucce, una pistola revolver Smith & Wesson con matricola abrasa rifornita con cinque cartucce, oltre a molte munizioni.