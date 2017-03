Olii del Lazio, premiati i migliori extravergine

Premiati come ogni anno i migliori olii del Lazio. Si è svolta al Tempio di Adriano la cerimonia di premiazione dei vincitori di "Orii del Lazio-Capolavori del gusto", XXIV concorso regionale per i migliori olii extravergine di oliva. Il concorso è promosso da Unioncamere Lazio e rivolge la massima attenzione alla filiera olivicola attraverso una serie di iniziative a supporto delle imprese del settore. Malgrado l'oggettiva difficoltà dell'annata sono state 53 le imprese che hanno partecipato per un totale di 60 etichette, con una prevalenza di Latina con 18 prodotti in concorso, seguita da Viterbo con 15 prodotti, 10 da Rieti e altrettanti da Roma e 7 da Frosinone. I vincitori sono stati selezionati attraverso specifiche sessioni di assaggio da una Commissione composta da degustatori professionisti. Quest'anno 12 olii tra quelli che hanno fatto registrare il punteggio organolettico più alto parteciperanno alla finale del concorso nazionale "Ercole Olivario".

La presenza del Lazio nella storia del concorso nazionale è sempre stata all'insegna del successo. "Ottantamila ettari coltivati a olive e quattro DOP dai diversi territori - spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente Unioncamere Lazio - sono elementi che danno un'idea immediata della rilevanza degli oli extravergine all'interno delle nostre eccellenze agroalimentari. In un contesto di competizione globale è proprio la differenziazione qualitativa delle produzioni il valore aggiunto che consente alle piccole realtà produttive di operare con successo".