La dea bendata bussa a Roma, al quartiere Africano "Gratta e vinci" da 5 milioni

La dea bendata bacia il quartiere Africano. Nella tabaccheria di viale Somalia, al civico 100, sono stati vinti 5 milioni di euro. Sconosciuta l'identità del fortunato che, acquistando un gratta e vinci da 20 euro, si è ritrovato improvvisamente milionario realizzando così il sogno di tutti noi: svoltare la propria vita nell'arco di pochi minuti.

Il proprietario della tabaccheria, Gianluca Ortenzi, ora spera anche lui in un piccolo gesto di riconoscenza: "Noi tabaccai non prendiamo alcun premio sulla vittoria dei gratta e vinci. Ieri Lottomatica mi ha contattato per informarmi che la mia tabaccheria ha venduto un biglietto vincente. Non ho idea - prosegue Ortenzi - di chi possa essere il fortunato, anche perché per riscattare il premio occorre recarsi presso la banca convenzionata con Lottomatica, quindi non è detto che si faccia vivo. Io spero che avendogli portato fortuna ora lui o lei possa farmi un regalo, anche in forma anonima".