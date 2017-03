Casal Palocco, chiama il 112 e confessa: Ho ucciso mia madre, venite

"Ho ucciso mia madre, ho messo il cadavere nell'intercapedine, venite". Queste le parole pronunciate, poco dopo le 12, al numero unico per le emergenze da un 66enne abitante nel quartiere romano di Casal Palocco. I carabinieri arrivati poco dopo sul posto hanno trovato l'uomo che li aveva chiamati, e il cadavere della madre, nascosto nel luogo indicato dall'anziano. L'uomo è stato fermato e portato in caserma per essere interrogato, mentre sono scattati i rilievi nell'appartamento, in via Amipsia.