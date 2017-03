Tor Cervara, blocca il traffico e prende a pugni il bus

Stamattina intorno alle 7 i carabinieri sono intervenuti in via Tiburtina, angolo via Tor Cervara, dove era stata segnalata una persona in stato di forte agitazione che stava bloccando il traffico. Si tratta di un romano di 29 anni con precedenti penali, trovato in uno stato psico fisico alterato, che, poco prima di bloccare il traffico è stato avvistato a tirare pugni in aria. Nel bloccare il traffico l'uomo ha preso a pugni il vetro del deflettore del bus della linea 447 mandandolo in frantumi con le schegge di vetro che hanno leggermente ferito al volto l'autista del bus.

Successivamente il 29enne ha anche infranto il vetro successivo sempre lato autista. Poi l'uomo ha cercato di allontanarsi ma è stato fermato dai carabinieri. È stato sottoposto a trattametno Tso all'ospedale di Tivoli e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti che dovranno decidere se denunciarlo o arrestarlo mentre l'autista del bus è stato medicato sul posto dai sanitari intervenuti. Il 29enne, a seguito della decisione degli inquirenti è stato poi arrestato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio.