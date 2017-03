Perde il controllo e si ribalta con l'auto, schianto mortale su via Nettunense

Schianto mortale sul litorale romano, in viale Santa Teresa ad Anzio, all'altezza dell'incrocio con via Nettunense. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita, mentre altri due sono stati trasportati in condizioni gravissime in ospedale. I tre giovani viaggiavano a bordo di una Matiz: il conducente, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell'auto in prossimità della curva ribaltandosi. A dare l'allarme gli amici dei tre giovani che si trovavano a bordo di un'altra macchina. Sul posto polizia e carabinieri che hanno chiuso la strada per effettuare i rilievi.