"Westin Piccolo SuperChefs", al ristorante Doney gara tra baby cuochi

Erano in quaranta, tutti impegnati in dolcissime prove, per conquistare il titolo di Westin Piccolo SuperChef. Emma Sinigagliesi ha ottenuto il primo posto, sbaragliando la concorrenza dei piccoli chef romani in gara per la creazione di un piatto a base di ingredienti SuperFoods, nascosti in una mystery box, scelti e supervisionati dall’Executive Chef James Foglieni e da un’esperta giuria di blogger e giornalisti.

La manifestazione creata dal The Westin Excelsior Rome, giunta alla sua terza edizione, ha avuto dei piccoli grandi testimoni d'eccezione. Negli anni scorsi si sono infatti avvicendati Andrea Picchione e Mario Palacios, vincitori di Junior Masterchef Italia e Spagna, mentre questa domenica è stata la volta di Phoebe Riley, vincitrice di Junior Masterchef Inghilterra 2014.

L’iniziativa, presentata dalla giornalista Vania Amitrano, è parte del brunch domenicale del Ristorante Doney, appuntamento durante il quale viene proposto il The Westin Eat Well Menu for Kids, dedicato alla nutrizione e al mangiar sano studiato appositamente per i piccoli. Per l’occasione, oltre ad essere tra i giurati, la talentuosa Phoebe ha tenuto una piccola dimostrazione dal vivo, presso la cucina del Ristorante Doney, del piatto vincitore di MasterChef Inghilterra 2014: crema di zucchine servita con fiori di zucca pastellati.