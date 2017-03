Black flop a Roma, la polizia beffa i violenti

Il piano della Questura fa paura, i black bloc rinunciano alla guerriglia e la città può tirare un sospiro di sollievo mentre il sole tramonta sui sette colli. Quasi 2.000 persone controllate nel giro di 12 ore, ieri notte e in mattinata. Pullman di manifestanti provenienti dal Piemonte e dal Veneto bloccati al casello di Roma-Nord e scortati negli uffici di polizia di via Patini, a Tor Sapienza. Le forze dell'ordine hanno fermato tutti quelli che hanno trovato con il volto travisato, con i caschi in mano o chiunque si avvicinasse ai punti di ritrovo dei cortei vestito di nero, la tenuta "da guerriglia" dei black bloc. Trenta, in totale, le persone a cui è stato notificato il foglio di via obbligatorio.

Imponente il piano di prevenzione messo in atto dalla Questura per garantire manifestazioni pacifiche nel giorno del sessantesimo compleanno dell'Unione Europea, mentre il sindaco Virginia Raggi riceveva i grandi d'Europa in Campidoglio. Cinquemila gli uomini operativi in strada, tra agenti di polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza. La maggior parte in tenuta anti sommossa, schierati accanto a blindati dotati di idranti. Del resto il ministro dell'Interno, Minniti, era stato categorico: "Non tollereremo nessuna forma di violenza". Questa volta le forze dell’ordine non avrebbero sbagliato e il messaggio è stato recepito forte e chiaro dai malintenzionati.

Il pericolo di infiltrazione da parte di frange di estremisti era elevato. Non solo black bloc e "No-Tav". A preoccupare gli uomini della Questura erano anche...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI