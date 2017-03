Ascensore precipita a San Lorenzo, ferito un ragazzo

L'ascensore di un albergo precipita per tre piani nel quartiere di San Lorenzo e un ragazzo di 30 anni finisce in ospedale con le gambe fratturate. Il giovane era appena salito nell'elevatore dell'hotel "Athena", in via Ercole Pasquali, quando la cabina si è sganciata ed è volata giù schiantandosi a terra: il 30enne ucraino è stato trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. Ancora da chiarire le cause dell'incidente: sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia.