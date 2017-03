Viale Manzoni, due ragazze quattordicenni travolte dall'ambulanza

Investite dall'ambulanza in viale Manzoni. Due ragazzine di 14 anni sono state travolte ieri pomeriggio nel centro di Roma dal mezzo del 118 e trasportate in ospedale ma non sono in gravi condizioni: una avrebbe riportato un trauma alle gambe, l'altra sarebbe solo in stato di choc. Secondo una prima ricostruzione l'ambulanza stava trasportando una bambina all'ospedale Bambino Gesù della Capitale.