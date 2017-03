Roma blindata, Campidoglio e Quirinale off limits

Strade chiuse e zone interdette per le celebrazioni del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma. La Capitale si blinda e i cittadini temono di vivere una giornata nera sia per il trasporto pubblico che quello privato. Ieri, sulla sua pagina Facebook, la Questura ha diffuso una sorta di vademecum con i i dettagli delle misure previste nel dispositivo di sicurezza. Domani, nonostante presidi e controlli da parte delle forze dell'ordine, nessuna zona sarà interdetta. Sabato, invece, saranno chiuse «solo l'area del Campidoglio, dalle 00.30 sino a cessate esigenze (le 14 circa) e quella del Quirinale, dalle 7 e sino a cessate esigenze (le 15 circa). Qui - sottolinea la Questura - non sarà possibile sia il transito pedonale che veicolare». Potranno tuttavia accedervi, in ogni caso, «residenti, addetti ai lavori, lavoratori e chiunque altro abbia titolo ad entrare. Unico accorgimento, un doveroso controllo di polizia per il quale si chiede la collaborazione dei cittadini».

Trasporto pubblico

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, invece, domani non subirà alcuna restrizione. Sabato, invece, dalle 00.30 sino a cessate esigenze ( le14 circa), le fermate e i capolinea dei mezzi pubblico nelle due aree ("Blue zone" e "Green zone") saranno sospese». Nel dettaglio: «La fermata Colosseo della metro B e le fermate Barberini e Spagna della metro A, a partire dall'ultima corsa del 24 marzo e per tutta la giornata del 25 marzo, saranno chiuse. Saranno comunque disponibili le fermate precedenti e successive». E ancora, sempre per quanto riguarda il trasporto pubblico nella gionata di sabato, «il capolinea della linea tramviaria 8 sarà spostato alla fermata in via Arenula/Cairoli».

Transito pedonale

Limitazioni anche al transito dei pedoni che, se nella giornata di domani non avranno problemi, sabato invece non potranno accedere ad alcune aree. «Dalle 00.30 sino a cessate esigenze il transito pedonale nell'area Campidoglio sarà consentito solo agli aventi titolo previa verifica dei presupposti ed effettuazione di controlli di sicurezza - si legge - Dalle 7 e sino a cessate esigenze, il transito pedonale nell'area Quirinale sarà consentito solo agli aventi titolo previa verifica dei presupposti ed effettuazione di controlli di sicurezza. Anche in questo caso, esclusi «residenti, addetti ai lavori, lavoratori e chiunque altro abbia un titolo ad entrare». Ma saranno controllati.

Divieto di sosta

Non sarà possibile parcheggiare auto e moto, invece, dalle 19 di domani lungo tutto il percorso del corteo Eurostop che partirà alle 14 da Porta San Paolo. Chiusi anche alcuni musei che non sarà possibile visitare sabato: Foro romano; foro Palatino; fori Imperiali; foro Traiano; Mercati di Traiano; Teatro Marcello (limitatamente all'accesso di via del Teatro di Marcello); Anfiteatro Flavio (Colosseo); Domus Aurea; Domus Romane; Musei Capitolini; Complesso del Vittoriano; Scuderie del Quirinale.