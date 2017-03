Bando canili, archiviato il procedimento per l’ex commissario Tronca

In merito all'articolo pubblicato sul sito internet de Il Tempo il 10 marzo del 2017 dal titolo "Bando dei canili a Roma, il giudice dice no all'archiviazione per l'ex Commissario Tronca" si precisa che non c’è stato rigetto dell'archiviazione per il dottor Paolo Tronca. Come comunicatoci dall'avvocato Voce, lo scorso 20 marzo il Tribunale di Roma ha sancito la totale estraneità di Paolo Tronca ad ogni addebito relativo alla vicenda del bando canili. Il 10 marzo, data di pubblicazione dell'articolo, in merito non era stata ancora presa alcuna decisione dal Gip di Roma. Ci scusiamo per l'errore con il dottor Tronca, ma ci eravamo attenuti a fonti giudiziarie. Ribadiamo la notizia dell'archiviazione dell'ex Commissario sulla vicenda del bando canili.