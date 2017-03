Troppi incidenti, nel quartiere Bravetta compare la segnaletica stradale fai da te

Manca la segnaletica stradale e i cittadini compensano con il fai da te. Verrebbe da sorridere se non fosse la realtà. I residenti di via dei Marcellini, nel quartiere Bravetta a Roma, si sono improvvisati operatori stradali per tentare di porre rimedio ai continui incidenti che si verificano quotidianamente. E così, stanchi di tamponamenti e volanti della municipale a tutte le ore, i residenti si sono armati di bomboletta spray e hanno disegnato sull'asfalto "Stop" e avvertimenti come "Rallentare".

Sulla questione è intervenuto il consigliere di FdI-An del Municipio XII, Giovanni Picone: "Sono anni che quelle strade devono essere acquisite ed, a oggi, con la giunta del M5S a livello di sicurezza stradale è un far west. Presenteremo l'ennesima istanza per chiedere l'acquisizione della strada e la corretta manutenzione. Prendiamo atto - continua Picone - che dopo l'intervento della giunta grillina l'UOT non ha un dirigente e quindi la sua efficienza è notevolmente ridotta. Ci chiediamo quando il Municipio comincerà a muovere i primi passi e iniziare a lavorare negli interessi dei cittadini. La situazione della segnaletica sulle strade del territorio è a livelli preoccupati e peggiora di giorno in giorno e non si riesce a capire cosa aspettano i grillini a mantenere le promesse fatte".