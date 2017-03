Riapre il LunEur Park, il giardino delle meraviglie di Roma

Dopo la "pausa" invernale riapre domani al pubblico lo storico parco giochi dell'Eur. Forte di oltre 150 mila visitatori in poco più di due mesi la struttura è pronta ad accogliere di nuovo i bambini da 0 a 12 anni e le loro famiglie. Ritocchi per il costo degli ingressi, tra gli aspetti più criticati dai fruitori del parco. Il biglietto d'ingresso resta fermo a 2,50 euro (gratis per i bimbi sotto gli 80 centimetri). A partire da aprile, però, sara' possibile anche sottoscrivere un abbonamento parco con una formula innovativa che consente l'accesso e l'utilizzo illimitato alle giostre per un bambino e il suo accompagnatore che può essere sente diverso.