L' Atac pronta a licenziare i 33 dipendenti assunti con Parentopoli

Sarebbero contate le ore per i 33 dipendenti assunti in Atac con Parentopoli "senza rispettare nessun criterio di merito". "Stiamo ripristinando legalità e trasparenza ovunque. Le assunzioni di Parentopoli sono avvenute esclusivamente per logiche clientelari, in modo illegittimo e illecito" dichiara l'assessora alla Città in Movimento di Roma Capitale Linda Meleo che annuncia: "Chi è stato assunto senza rispettare nessun criterio di merito sarà licenziato". "Abbiamo preso atto delle motivazioni della sentenza di condanna in capo a due ex amministratori delegati e due ex direttori del personale di Atac coinvolti in Parentopoli - spiega l'assessora - Adesso l'azienda avvierà tutte le azioni dovute, nessuna esclusa. Quest'amministrazione e l'attuale governance di Atac ha voltato completamente pagina dai tempi di Parentopoli. E non sono disponibili ad accettare il mantenimento di situazioni che si fondano sull'irregolarità".

"Le motivazioni della sentenza emessa dal Tribunale penale di Roma sezione ottava, in relazione al caso denominato Parentopoli - scrive in una nota l'azienda del servizio di trasporto pubblico romano - sono state trasmesse in azienda in data 20 marzo. Da un primo esame delle predetta sentenza emerge la sostanziale validità di sole tre assunzioni su un totale di 41 posizioni prese in esame dal Tribunale. L'azienda sta effettuando i doverosi approfondimenti tecnico-giuridici sulle 33 posizioni lavorative ancora presenti in azienda fra quelle dichiarate dal Tribunale non solo illegittime ma anche illecite al fine di pervenire all'attivazione delle procedure di licenziamento, considerato che, secondo quanto scritto nelle motivazioni, diventa doveroso da parte dei soggetti competenti provvedere al ripristino della legalità'".