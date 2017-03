Litigano sulla banchina e finiscono sui binari della metro

Due uomini, uno dei quali russo, hanno iniziato a litigare alle 22,45 sulla banchina della metro Porta San Paolo - Piramide. Durante la lite uno dei due è caduto sui binari. Il treno in partenza per fortuna è riuscito a frenare in tempo. Sono stati portati entrambi in ospedale. Sul posto i poliziotti impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti grazie anche alle testimonianze di chi era lì e ai filmati delle telecamere di video sorveglianza. Al vaglio degli agenti del commissariato Colombo le responsabilità dei due non ancora ascoltati.