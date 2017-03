Bus in fiamme a Ciampino, paura e traffico impazzito

Ancora un autobus a fuoco. L'ultima a bruciare, questa mattina alle 8,30, è stata la linea 515 in viale Kennedy, che collega Ciampino con l'Anagnina. L'azienda dei trasporti ha aperto un'indagine interna per quello che è il terzo incendio che in meno di un mese distrugge una vettura. "Basta con gli spot - commenta Claudio de Francesco, Faisa Confail - si intervenga subito in maniera concreta. Ma cosa aspetta il management di Atac prima di intervenire, che ci scappi il morto?".