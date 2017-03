Garbatella, calci e spinte alla compagna dell'ex fidanzato: 5 arresti per rissa

Strilli, spintoni e calci. Sono dovuti intervenire i carabinieri per sedare la rissa violenta esplosa ieri sera in via Caffaro, nel quartiere romano Garbatella: in manette sono finiti quattro uomini e una donna romani di età compresa tra i 25 e i 50 anni. Quest'ultima, gelosa dell'ex compagno beccato in compagnia della nuova fidanzata, avrebbe aggredito l'uomo e la giovane insieme con altri tre ragazzi. "Mi ha sedotto e abbandonato" gridava ai militari che l'hanno arrestata per rissa aggravata. Gli aggressori sono finiti in ospedale, nel nosocomio "Andrea Alesini", dove sono stati medicati.