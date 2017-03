Ladri nella villa di Ricky Tognazzi e Simona Izzo a Roma, bottino da 50 mila euro

Si allunga la lista dei vip presi di mira dai ladri nelle ultime settimane. Dopo il colpo a casa del cantante dei Pooh, Roby Facchinetti, e la "visita" nella villa di Adriano Celentano e Claudia Mori, è la volta di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Sono, infatti, in corso le indagini della polizia per individuare gli autori del furto messo a segno, nella notte tra giovedì e venerdì, nella villa dei due attori romani, un antico casale, in via della Pisana a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Monteverde. Da una prima ricostruzione, sono stati portati via gioielli, orologi e altri beni per un valore di circa 50 mila euro. Al momento del furto in casa non c'era nessuno.