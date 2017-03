Finisce con la moto contro il cinghiale a Roma e muore

Per chi abita a Roma Nord non è una novità. I cinghiali per strada sono all'ordine del giorno. Più volte segnalati anche a rovistare tra la spazzatura. Stamattina l'ennesimo episodio che, purtroppo, ha causato la morte di un uomo. Era a bordo di una moto e si è scontrato con un cinghiale in mezzo alla strada. È accaduto in via dell'Inviolatella Borghese, a Roma. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Pietro dove è morto per le gravi ferite riportate. Sul posto è intervenuta la polizia locale.