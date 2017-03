Confartigianato Roma pronta ad assumere i lavoratori della Multiservizi

La Confartigianato Roma è pronta ad assumere i 4000 lavoratori della Multiservizi. Dopo il ricorso al Tar che ha dato ragione all'Associazione di Categoria, che sosteneva l'illegittimità del bando attraverso il quale i sevizi di pulizia, mensa e trasporto delle scuole capitoline erano stati affidata alla Multiservizi, il presidente di Confartigianato Roma, Mauro Mannocchi, lancia l'appello alle sue imprese affinché assumano i lavoratori della Multiservizi oggi in prioritario. Il presupposto, naturalmente, è che le stesse imprese riescano ad aggiudicarsi il bando. "È stata riconosciuta la legittimità del nostro ricorso - ha spiegato Mannocchi - nel ricorso abbiamo sostenuto che era impossibile per le imprese più piccole partecipare ad un bando del genere e questo creava disparità di trattamento. Avevamo ragione. Mi auguro che al più presto il Comune darà vita ad un altro bando con altri criteri di partecipazione e trasparenza" . "Il nostro tessuto produttivo è formato per la quasi totalità da piccole imprese - ha incalzato Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma - è assolutamente necessario che queste aziende possano partecipare ai bandi pubblici, fatto che le rende al pari di tutte le altre".