Mercati rionali, parte la riqualificazione da Prati a Quarto Miglio

Partono i primi interventi di manutenzione e riqualificazione dei mercati rionali. L'obiettivo sono interventi finalizzati a trasformare i mercati in veri e propri punti di riferimento per i quartieri sotto il profilo produttivo, sociale, culturale e sportivo. Per ogni mercato verrà presentata una scheda ad hoc con specifiche proposte di rilancio. Alcune linee guida di intervento prioritarie saranno però comuni a tutte le strutture: messa a norma, possibile modifica degli orari, verifica dell'offerta merceologica, ottimizzazione dei posteggi. Si interverrà prima di tutto su Monti, Prati, Campo Marzio, Montesacro, Torpignattara, Metronio, Portonaccio II, Casal Bernocchi, Palocco, Belsito, Primavalle I, La Rustica, Piscine, Quarto Miglio e Tor Sapienza.