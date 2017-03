Va a fuoco una baracca a via Isacco Newton, un morto carbonizzato

Ieri sera, intorno alle 23.45, le fiamme hanno bruciato una baracca sotto il cavalcavia di via Portuense, all'altezza di via Isacco Newton. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco che hanno spento l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme alle altre baracche. Nella casupola in cenere è stata trovava una persona carbonizzata, non ancora identificata. Si tratterebbe di un uomo, presumibilmente straniero. Sul posto gli agenti della Polizia Locale, i poliziotti e il 118.